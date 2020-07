Il pilota campione del mondo della MotoGP Marc Marquez, sarebbe pronto a correre nel secondo appuntamento del mondiale dopo la frattura all’omero rimediata appena cinque giorni fa.

Nonostante le tre fratture all’omero del braccio destro rimediate a causa della rovinosa caduta nel primo appuntamento del Mondiale 2020 di MotoGp, Marc Marquez tornerà sul luogo del delitto per correre. Dopo sole 48 ore dall’operazione a cui si è sottoposto presso la clinica Universitaria Dexeus di Barcellona, con l’intervento chirurgico eseguito dal dottor Xavier Mir, lo spagnolo si sente in grado di poter scendere in pista nel prossimo fine settimana.

L’annuncio è arrivato dal profilo ufficiale Twitter della Honda che ha informato i fan e gli appassionati delle intenzioni del suo pilota. Tutti si aspettavano un ritorno in sella per il weekend del 9 agosto a Brno, ma evidentemente Marquez vuole compiere un vero e proprio miracolo sportivo. Il pilota ha ricevuto l’idoneità da parte dei medici del circuito di Jerez per correre la gara. Come lui anche Alex Rins e Cal Crutchlow.