“AC Monza dà il benvenuto a Christian Lund Gytkjaer, grande acquisto per il reparto offensivo biancorosso, che ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo.L’attaccante danese, nato a Roskilde il 6/5/90, è stato presentato ufficialmente all’Autodromo come sorpresa, in occasione del lancio delle nuove maglie. Arrivato a bordo del pullman del Club direttamente dalla pit lane con addosso la nuovissima maglia, è stato accolto dall’Amministratore Delegato Adriano Galliani e ha rilasciato le sue prime parole da giocatore del Monza. «Sono molto contento di essere qui, avevo molte offerte, ma sono stato subito convinto da questo progetto» – si legge nel comunicato ufficiale del club-. «E arriverà un altro grande attaccante», assicura Galliani senza dare indizi: potrebbe essere, secondo quanto riporta “LA Gazzeta dello Sport”, Mirko Maric, capocannoniere del campionato croato con l’Osijek. «Puntiamo decisamente a portare per la prima volta il Monza in Serie A – continua Galliani –. Stiamo costruendo una squadra che farà sognare, grazie ad un budget importante per il quale dobbiamo ringraziare la generosità di Silvio Berlusconi. Con i giocatori sono stato chiaro: se arriveremo quarti avremo fallito la stagione».