Nove persone sono state arrestate dalla polizia del Merseyside ieri sera, dopo che i tifosi del Liverpool hanno sfidato le disposizioni governative per riunirsi fuori da Anfield per festeggiare la loro squadra mentre sollevava il trofeo della Premier League (in calce il video della festa). Questo il commento del capo della polizia: “Ci sono stati nove arresti fuori da Anfield la scorsa notte per furto, aggressione, disordini e droga. La stragrande maggioranza della folla si è comportata bene e si è dispersa intorno alle 2 del mattino”.