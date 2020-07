Davide Pelusi, ad del Foggia, ha tenuto quest’oggi una conferenza stampa per fare il punto della situazione sul momento del club pugliese, fra le trattative per la cessione, e il prossimo campionato di Serie D: «Abbiamo finalizzato le procedure per l’iscrizione in Serie D – riportano i colleghi di SkySport -. Tutta la documentazione sarà inviata a breve online. Siamo alle battute finali. Ora c’è una novità, c’è l’analisi della documentazione da parte della Covisod che sarà analizzata nell’arco di 4-5 giorni e tutte le 160 società iscritte verranno passate al vaglio della Covisod. È stata una procedura più articolata quest’anno. Lo staff ha lavorato intensamente per fare l’iscrizione. Ci siamo iscritti con un giorno d’anticipo. L’anno scorso in questi giorni avevamo preso la società e in un anno credo che abbiamo fatto tanto. Non è stato un anno facile, perché pieno di imprevisti, contrattempi e sappiamo bene a quali difficoltà siamo andati incontro. Credo che gli step più importanti siano stati rispettati. Siamo al lavoro per far ripartire il settore giovanile, abbiamo permesso la realizzazione di uno stage dei portieri e stiamo lavorando sul manto erboso dello Zaccheria. Abbiamo rinnovato l’accordo con il Comune per lo Stadio. I funzionari del Comune ci hanno supportato sin dall’inizio. Tutto quello che abbiamo fatto ora servirà per il ripescaggio in Lega Pro».