«Terreno disastroso, un campo insidioso per mancanza di manutenzione. Oltre questo, alcuni locali destinati allo staff tecnico erano al buio e senz’ acqua. Ogni giovedì che precede il nostro match casalingo, la nostra società fa partire un bonifico verso la società concessionaria. Arrivati allo stadio abbiamo trovato delle buche che di norma, dopo l’utilizzo del campo per gli allenamenti, vengono colmate con della terra in modo da pareggiare il terreno». Queste le parole del direttore sportivo dell’Fc Messina, Davide Morello, rilasciate ai microfoni di “La Gazzetta del Sud” in merito al terreno di gioco del Franco Scoglio dopo la vittoria contro la Palmese.