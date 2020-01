Il Palermo è primo in classifica nel Girone I di Serie D, ma i rosanero non sono in testa in tutte le classifiche. Infatti la lega di Serie D ha stilato la graduatoria dei giovani di valore del campionato e i rosa figurano penultimi con 121 punti . Di seguito la classifica che vede in testa Marsala, Biancavilla e Licata, rispettivamente con 630, 514, 493 punti: