L’Acr Messina non riesce a decollare in questo campionato di Serie D Girone I, la squadra peloritana nell’ultimo turno di campionato è stata travolta dall’Acireale per 3 a 1. L’edizione odierna di “La Gazzetta del Sud” fa il punto della situazione in casa Acr, con le prestazioni dei giocatori che sono inevitabilmente influenzate da ciò che avviene fuori il terreno di gioco. La società è sempre più sola e l’addio del gruppo ex Camaro, dopo le dimissioni dell’ex dg D’Arrigo e il passo indietro più datato di Pasquale Rando, sarà per essere completato da altri tre addii, ovvero quelli del segretario Franco Rao, del direttore operativo Davide Manzo e dell’addetto stampa Giuseppe Fontana. Gli Sciotto nel mentre sono sempre più nel mirino della tifoseria e gli stessi tifosi domenica potrebbero dare forma ad una pacifica protesta contro la proprietà che non sta mantendendo i livelli promossi. Intanto domenica arriverà il San Tommaso che sabato ha fermato la capolista Palermo.