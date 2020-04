«Su un eventuale ripescaggio credo che l’intendimento a livello centrale sia quello di bloccare questa eventualità, come ha già prospettato la Lega Pro. So che il presidente Arena vorrebbe perseguire questa strada ma ci si dovrà attenere alle decisioni che arriveranno il prossimo 4 maggio. Di certo tutto si presterà ad eventuali ricorsi da parte di società potenzialmente danneggiate dalle decisioni adottate». Queste le parole del ds dell’Fc Messina, Davide Morello, rilasciate ai microfoni di “Messinasportiva.it” in merito a un possibile ripescaggio.