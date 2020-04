Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha premiato 25 eroi civili giovani, che si sono distinti come costruttori di comunità, attraverso la loro testimonianza, il loro impegno, le loro azioni coraggiose e solidali. Tra questi, secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia”, ci sono Sebastiano Maria Indorato, 16 anni residente a Sommatino, nel Nisseno, premiato per “la dedizione con la quale si impegna ad affrontare le invalidanti difficoltà familiari di salute, e in particolare la cura del fratello, per il quale ha saputo, tra l’altro, ideare preziose modifiche al dispositivo medico che rende possibile il suo trasporto”. Lucrezia Rallo, 17 anni, residente a Marineo, in provincia di Palermo, premiata “per il talento mostrato nella scrittura e nella poesia, talento che è riuscita ad unire a un impegno di cittadinanza attiva e ad azioni concrete di volontariato e di solidarietà”.