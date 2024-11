Mora: «Serie B estenuante, le squadre che sembrano spacciate nel ritorno possono fare grandi cose»

Intervistato da “TuttoBari.com” l’ex calciatore del Bari Nicola Mora ha parlato in merito al campionato di serie B e alla squadra di Longo.

Ecco le sue parole:

«Il Bari visto finora rispetto all’anno scorso fa un campionato diverso. È una squadra diversa che ha fatto i giusti innesti e che sta facendo un campionato degno del blasone della squadra e della società. Sicuramente ci si augura un finale ai vertici dell’alta classifica, dopo quella che è stata la passata stagione. Il Bari adesso ha bisogno di una squadra che lotti e sia competitiva. Mister Longo è un allenatore chiamato per risollevare la squadra dopo la stagione deludente dello scorso anno. Ha a disposizione una squadra competitiva. A livello di classifica è ancora nelle posizioni consone rispetto al leggero ritardo sulle prime, ma sicuramente più ambire ad una posizione congrua per fare i playoff decisivi. La Serie B è un campionato lungo ed estenuante, le squadre che sembrano spacciate e fuori dalla lotta per il titolo poi nel campionato di ritorno possono fare grandi cose. Per cui mi auguro che possa succedere questo Bari e che quindi possa lottare per per prime posizioni».