Cesena, Adamo: «La B sa riservare scherzi, dobbiamo stare sul pezzo. Mignani sa farsi capire»

Il giocatore del Cesena, Emanuele Adamo, è stato intervista da PianetaSerieB.it, soffermandosi sull’ottimo avvio di stagione dei bianconeri. Di seguito un estratto delle sue parole:

«Siamo una squadra molto umile, forte di un blocco di calciatori rimasti dopo la cavalcata della scorsa stagione. Stiamo facendo il nostro campionato, la Serie B può e sa riservare scherzi, dunque dobbiamo stare sul pezzo e mettere punti in cascina. È questo ciò che ci siamo detti. Ogni partita, per noi, è una battaglia».

Su Mignani:

«Sono una persona che riesce ad approcciare con tutti, al di là del calcio. Il mister è disponibile, fa lavorare con tranquillità e sa farsi capire in maniera serena. Non mette pressione, aiuta tanto, vede le qualità e cerca di trasmettere le sue idee per valorizzare i calciatori. È un uomo, tra l’altro, davvero semplice».

Quanto ancora può incantare questo Cesena?

«Non parlo di obiettivi, ma siamo una squadra fastidiosa. Ci sono tanti giovani, giochiamo bene in virtù della conoscenza oramai radicata che abbiamo l’uno dell’altro, e l’abbiamo sempre dimostrato, anche in partite terminate con una sconfitta. Non ci facciamo mettere sotto, la prestazione è una costante e porta all’emersione delle nostre qualità. Siamo dei lavoratori, pensiamo a fare quanti più punti possibili. Non guardo la classifica, è troppo corta per stimolare qualsiasi tipo dei ragionamenti e può cambiare in un nonnulla. Non abbiamo fatto niente finora, continuiamo a lavorare e – alla fine – si vedrà».