Spezia, D’Angelo: «Si è creata alchimia coi tifosi, il loro sostegno è indispensabile»

Luca D’Angelo, tecnico dello Spezia, è stato ospite insieme a Luca Vignali e Francesco Cassata alla festa del gruppo “Orgoglio spezzino“, nato 36 anni fa in alcuni quartieri popolari della città ligure. L’evento, svolto nella serata di ieri, giovedì 14 novembre, è stata un’occasione per far percepire all’allenatore bianconero l’entusiasmo della piazza visto l’ottimo andamento in campionato, con un rullino di marcia impensabile a inizio stagione dopo la salvezza stentata ottenuta nella scorsa Serie B. Cittadellaspezia.com ha raccolto alcune parole rilasciate da D’Angelo:

«È un piacere immenso sentire il calore delle persone, verso di me e verso i miei giocatori che alla fine sono i veri protagonisti. L’alchimia che si è creata è sicuramente un fattore positivo. Bisogna portarla avanti, un sostegno indispensabile per la squadra».