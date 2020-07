Dopo aver dominato il girone A di serie C, il Monza di Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani punta ad un doppio salto verso una serie A che la società brianzola non ha mai raggiunto nel corso della sua storia ultracentenaria. Le forti ambizioni dei lombardi si stanno delineando anche grazie alle ultime indiscrezioni di mercato che, secondo l’esperto di Mercato Nicolò Schira, vedono il terzino Giulio Donati, attualmente in forza al Lecce, vicinissimo a vestire la casacca biancorossa. L’agente dell’ex Bayer Leverkusen, Alessandro Moggi, pare aver già raggiunto un accordo di massima con l’amministratore delegato Galliani, considerando anche che Donati andrà in scadenza coi salentini il prossimo 31 agosto, con un’opzione di rinnovo per un’altra stagione.