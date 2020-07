Il Monza guarda in casa Milan per rinforzare l’attacco. Stando a quanto riferito da “Tuttosport”, Adriano Galliani ha messo nel mirino Daniel Maldini, secondogenito della bandiera rossonera Paolo, talento che in questa stagione si è messo in mostra con la Primavera dei rossaneri. Lo scorso febbraio l’attaccante ha anche fatto il suo esordio in Serie A.