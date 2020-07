Non si può certo dire che la ripresa della serie A dopo il lockdown sia stata particolarmente felice per la Lazio di Inzaghi: i biancocelesti, lanciatissimi verso un possibile scudetto fino a prima dello stop di tutti i campionati, hanno raccolto soltanto 7 punti nelle ultime sette partite, in virtù di due successi, un pareggio e ben quattro sconfitte; risultati che hanno portato la Lazio ad arrivare alla tanto attesa sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus, in programma domani sera alle 21:45, con 8 lunghezze di svantaggio dai bianconeri. I capitolini dovranno oltretutto fare a meno di altri due elementi importanti come Jony e soprattutto Luis Alberto, spesso uomo in più della squadra; Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa che precede la partita di Torino per fare il punto della situazione in casa biancoceleste:

«Sarà una bellissima partita e difficilissima, cercheremo di affrontarla nel migliore dei modi e di fare un’ottima gara. L’avevo immaginata diversa. Purtroppo abbiamo avuto dei problemi dopo lo stop, senza alibi e senza pensare agli assenti. Fanno parte del gioco. Pensavamo di essere più vicini alla Juventus a questo punto. Adesso però dobbiamo andare avanti, ci manca ancora qualcosa per il nostro grande obiettivo. Comunque mi sarebbe piaciuto giocarmela con quei 6 giocatori in più . Giocando ogni 48-72 ore escono problematiche nuove. Le assenze di Leiva, Lulic e Corea sono importanti: la fisionomia della Lazio sarebbe stata diversa, senz’altro la squadra avrebbe fatto molto meglio».