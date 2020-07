Nelle scorse ore il portale “PrzegladSportowy.pl” ha anticipato la notizia secondo la quale l’attaccante Christian Gytkjaer del Lech Poznan sarebbe ad un passo dal Monza. Il calciatore, trentenne, dopo tante esperienze tra Norvegia e Germania, è così pronto al trasferimento in Italia. Ha siglato 65 reti in 119 presenze con la maglia del Lech Poznan. Nell’ultima stagione è stato il capocannoniere del campionato polacco, con 24 reti in 34 apparizioni. Domani sosterrà le visite mediche di rito, prima di procedere alla firma sul contratto.