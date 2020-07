Le dichiarazioni del ministro dell’Interno Horst Seehofer (responsabile anche in tema di sport) al quotidiano bavarese “Merkur” hanno lasciato intendere che, almeno parzialmente, gli impianti potrebbero riaprire in autunno.

“Sono stato a lungo dell’opinione che puoi far rientrare gli spettatori negli stadi, a patto che vengano applicate le norme sanitarie – ha specificato il ministro tedesco -. Sappiamo che il virus colpisce dove le regole non vengono rispettate. Potremmo farlo in autunno. Naturalmente non con gli stadi pieni, ma potremmo aumentare gradualmente le presenze permesse”.

Nei giorni scorsi, anche il ministro federale per gli Affari speciali Helge Braun ha lasciato uno spiraglio per la riapertura degli stadi: “Si puo’ assistere agli eventi sportivi tenendo gli spettatori a distanza e rispettando le norme sanitarie – aveva detto Braun alla ‘Bild’ – Gli assembramenti devono essere evitati. Gli stadi non saranno pieni e questo deve essere ben organizzato e controllato”.

La Lega calcio tedesca ha inviato delle linee guida sulle riaperture degli stadi ai suoi 36 club – di Bundesliga e Bundesliga 2 – mercoledi’ scorso, per determinare, tra le altre cose, la capacita’ totale degli impianti e le regole di ingresso e uscita. La ripresa della Bundesliga e’ fissata per il 18 settembre.