Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, il Monza è prossimo a chiudere un’altra pedina in mediana che risponde al nome di Andrea Colpani classe ’99, under di proprietà dell’Atalanta.

L’under 20 azzurro, giungerebbe in Brianza con la formula del prestito con diritto di riscatto che si tramuterebbe in obbligo in caso di promozione in A. I brianzoli avrebbero battuto la concorrenza del Parma, col nero su bianco previsto la settimana prossima.