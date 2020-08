Intervenuto ai microfoni di “Tgr Sicilia” Nello Musumeci parla della nuova ordinanza, ma non solo, lancia anche un messaggio ai siciliani:

“Ai siciliani continuiamo a fare appello al loro senso di responsabilità. Non siamo ancora in una fase disperata ma non dobbiamo arrivarci. Non siamo ancora alle chiusure. Tendopoli? Abbiamo detto al ministro Lamorgese che non vogliamo tendopoli e saremo fermi e determinati. In merito alla chiusura dei porti “la competenza non è della Regione, sono le autorità statali che possono decidere”.