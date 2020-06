Adriano Galliani è alla continua ricerca di giocatori che rendano grande il Monza in vista della prossima stagione di Serie B. Stando a quanto riferito da “Itasportpress.it”, un’idea interessante in tal senso potrebbe essere rappresentata da Giampaolo Pazzini. L’ex attaccante di Inter e Milan è già stato acquistato da Galliani nel corso della stagione 2012/13, e questo potrebbe favorire l’esperto dirigente nella trattativa. Inoltre il calciatore è in scadenza di contratto con l’Hellas Verona il prossimo 30 giugno, e fino ad ora non sembra che ci siano i presupposti per il rinnovo del contratto.