Attraverso una nota sul sito ufficiale della FIGC, la Procura Federale ha deferito 14 persone per il fallimento della U.S. Città di Palermo. Nell’elenco figurano esponenti illustri delle ultime stagioni del vecchio club rosanero, tra cui l’ex patron Zamparini, Clive Richardson, Walter Tuttolomondo, Daniela De Angela e altri. In basso, il documento integrale:

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione

Disciplinare:

1.- il Sig. ZAMPARINI Maurizio, componente del consiglio di amministrazione della U.S. Città di Palermo

S.p.A. dal 7.3.2017 al 7.11.2017 e consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza della stessa

società dall’8.11.2017 al 3.5.2018: