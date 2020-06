Intervenuto in conferenza stampa, Attilio Tesser, tecnico del Pordenone, ha parlato della sfida contro il Trapani: «Affronteremo questa gara con uno spirito buono, consapevoli che ci aspetta una trasferta lunga, difficile, contro una squadra che viene da cinque risultati utili di fila. Il Trapani ha ottenuto risultati importanti di recente, è una squadra in salute con un allenatore che conosce benissimo la categoria. Pettinari? Sta facendo un grande campionato e sarà il pericolo numero uno, ma per essere così pericoloso ha bisogno di una squadra. Alcuni giocatori hanno avuto qualche piccolo affaticamento e abbiamo anche Pasa e Strizzolo squalificati. Ci sarà un po’ di rotazione, con uno sguardo a questi acciacchi e alla gara di lunedì. Di sicuro a Trapani rientrerà Burrai dal primo minuto, mentre in attacco giocherà sicuramente Candellone».