«Le ambizioni sono molto alte. È quello che mi ha spinto ad accettare il Monza un anno fa. L’obiettivo è raggiunto in parte, ora manca la seconda parte. L’unica nota negativa è che la promozione è arrivata tramite il consiglio federale. Ma appena potremo festeggeremo coi nostri tifosi. Se dovesse arrivare Ibra? È il sogno di chiunque. Coda? Di nomi se ne fanno tanti quando hai una dirigenza come la nostra. Ma non spetta a me. Di sicuro la proprietà farà di tutto per raggiungere l’obiettivo». Queste le parole di Marco Fossati, centrocampista del Monza, ospite negli studi di “Sportitalia”.