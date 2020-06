Catania, il club non rinuncia ai playoff: la squadra e il tecnico dicono sì

Secondo quanto riporta “Itasportpress”, nonostante la difficile situazione a livello societario, il Catania scenderà in campo a luglio per disputare i playoff, questo quanto trapela dopo i colloqui di ieri squadra-allenatore-dirigenza con la fumata bianca che potrebbe arrivare con un comunicato stampa. Il Catania ha garantito allo staff di poter pagare gli stipendi di gennaio e febbraio e poter osservare i protocolli anti contagio con test sierologici e tamponi, con lo scopo di ritornare agli allenamenti collettivi radunando la squadra agli ordini di Cristiano Lucarelli già a fine settimana o al massimo ad inizio della prossima. In tale modo, la squadra etnea avrebbe meno di un mese per preparare i playoff al via l’1 luglio. Per quanto riguarda proprio i playoff, scade oggi alle 19 il termine per rinunciare a scendere in campo. Chi lo fa avrà la sconfitta a tavolino, mentre chi si ritirerà dopo sarà sanzionato come da regolamento.

Dal punto di vista esterno al campo di gioco, il Tribunale della sez. fallimentare ieri ha chiesto altri documenti alla vecchia proprietà. Sono perciò attese novità nei prossimi giorni in chiave societaria e calcistica.