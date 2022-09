Manca solo l’ufficialità, ma dopo sette lunghi anni il presidente del Monterosi Luciano Capponi lascia il Monterosi dopo sette anni di presidenza.

Le motivazioni sono legate ai costi esorbitanti per gestire il club in Lega Pro:

“Manca solo l’ufficialità – afferma Capponi al Corriere dello Sport – e poi l’operazione sarà fatta. Mi hanno costretto a cedere la società. Un vero peccato. Però mi sono divertito portando il Monterosi Tuscia dalla Terza Categoria alla serie C. Come si fa a mantenere una squadra in serie C senza lo straccio di uno sponsor e senza un appoggio del comune? Avrei dovuto vendermi casa. Scherzi a parte. Senza le tante difficoltà incontrate per strada, e se avessi avuto un minimo aiuto, quello che hanno tutte le squadre del mondo, sarei andato in B. Come dissi in tempi non sospetti”.