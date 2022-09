L’attaccante del Catania Giuseppe De Luca ha parlato ai microfoni di “Itasportpress.it” rilasciando le seguenti parole:

«Dobbiamo vincerlo per portare il Catania tra i professionisti. Sarà una stagione non facile ma vogliamo riportare il club dove merita di stare. Bisogna pensare partita dopo partita perchè non sarà un cammino facile. Si è visto alla prima giornata quali sono le difficoltà in Serie D dove abbiamo affrontato un avversario scorbutico che si farà valere in campionato. A Ragusa siamo stati bravi a mettere la partita subito sui giusti binari. Bravi a sbloccarla e a chiuderla. L’unico rammarico è di non aver fatto più gol. Tante occasioni create, ma contava la vittoria e la prestazione che è stata buona. Ho sempre ammirato i tifosi rossazzurri ogni volta che ho giocato al “Massimino” da avversario. La curva del Catania è sempre numerosa e pullula di passione. Si vede che sono legati alla maglia e alla squadra. Sono orgoglioso e onorato di far parte di questa squadra e non vedo l’ora e di andare ad esultare per un mio gol sotto il loro settore. Prima esperienza in D? Ho scelto Catania e lo rifarei altre 1000 volte. Ho ricevuto un paio di offerte, ma era impossibile dire di no al Catania. Qui c’è fame di calcio e io mi emoziono nel vedere la gente allo stadio e i tifosi che esultano per un gol indipendentemente dalla categoria dove giochi. Compagno che mi ha impressionato? In questa squadra c’è tanta qualità. Under e over qui sono tutti forti ma mi ha colpito Castellini, un giocatore intelligente e di prospettiva. E’ un bravo ragazzo ed è una persona matura e responsabile. Credo giocherà 10 anni in Serie A. Ferraro? E’ un tecnico che trasmette positività. E’ preparato, conosce bene la categoria e sa bene in che piazza si trova. Sa smorzare l’entusiasmo, come è giusto che sia, facendoci rimanere con i piedi ben piantati per terra. Vive di calcio e con lui vogliamo raggiungere l’obiettivo Serie C che è fondamentale per tutti».