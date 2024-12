Paura per il portiere della Nazionale ed ex Milan Donnarumma. Durante la sfida valevole per il campionato di Ligue 1 tra Monaco e Psg, l’ex Torino Songo ha colpito, in maniera fortuita, in pieno volto l’estremo difensore. Lo scontro ha lasciato il calciatore a terra per diversi minuti e successivamente è stato sostituito al 24′. Ecco una clip:

