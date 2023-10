Intervistato da Parlandodisport il presidente del Modena Carlo Rivetti, ha parlato del club e di crescita delle giovani promesse.

Di seguito le sue parole:

«Rappresenta un momento molto importante, un altro mattone del nostro percorso per far crescere i ragazzi e per fare in modo che sia loro che le rispettive famiglie vengano informate nel modo giusto. Il calcio non è solo correre dietro un pallone o realizzare un gol, è pure un mezzo per costruire essere umani e veri uomini e lo sport è fondamentale da questo punto di vista. Siamo in crescita, il mio sogno è vedere uno di questi ragazzi esordire con la maglia della Nazionale. Catellani non è solo chiacchiere e distintivo, è realtà. Centro Sportivo?Siamo carenti, c’è poco da dire. Vogliamo investire sulle strutture, è tutto pronto e ultimamente ci siamo rinforzati pure in società con l’ingresso di nuove figure. Sarà un bel viaggio e sarò presente al fianco di squadra e allenatore. Troveremo una formazione motivata e dovremo farci trovare pronti. Personalmente sono molto contento delle prestazioni e di ciò che stiamo facendo, l’unica cosa che manca è segnare, ma sono convinto che miglioreremo».