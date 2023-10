L’ex portiere dei rosanero Simone Colombi, ha parlato ai microfoni di Sportparma sul campionato di Serie B.

Di seguito le sue parole:

«Una sconfitta è sempre una sconfitta e a prescindere dà fastidio, ma il percorso del Parma da inizio stagione è stato ottimo. La squadra è forte, come altre in categoria, ma la B è talmente particolare, come dimostrano le difficoltà di Spezia e Sampdoria o la Cremonese che ha cambiato allenatore. Vanno dati meriti ai ragazzi e a Pecchia, con il Venezia è stato un incidente di percorso che può capitare e che capiterà ancora. Per come ha perso il Parma per me non ci sono campanelli d’allarme».