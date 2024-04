Modena, pari all’esordio per Bisoli contro l’Ascoli: «La squadra ha giocato con il cuore»

Il neo-tecnico del Modena, Pierpaolo Bisoli, ha parlato in conferenza stampa al termine dello 0-0 contro l’Ascoli.

Ecco le sue parole:

«Faccio i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una partita con il cuore, come chiedo io, con grande intensità e lo testimonia il fatto che in quattro hanno chiuso con i crampi. A parte sul calcio di rigore, l’Ascoli non ha mai calciato in porta. E’ chiaro che in una settimana non potevamo mettere a posto tutto. Il secondo tempo è stato molto combattuto, nel complesso abbiamo comunque creato quattro occasioni da gol, con il loro portiere che ha fatto un miracolo su Bozhanaj nel recupero. Dopo i risultati di oggi andiamo a casa consapevoli che sabato prossimo avremo un match point importante per tranquillizzare tutto l’ambiente. Cercheremo di vincere per centrare il primo obiettivo stagionale, con l’aiuto del pubblico credo che potremo trovare questa benedetta vittoria che manca da troppo tempo».