Ascoli-Modena, Pulcinelli: «La matematica non ci condanna. Ci mancano 8-9 punti e proveremo a farli»

Nella sala stampa dello stadio “Del Duca”, il patron dell’Ascoli, Massimo Pulcinelli, ha commentato il match pareggiato contro il Modena nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie B.

Ecco le sue parole:

«Ho visto una squadra che ha dato tutto quello che aveva. Ci manca ancora qualcosa dal punto di vista offensivo. In questi giorni troveremo una strada che farà il mister. Per i cori contro non ho nulla dire. Vanno anche bene, ma creano energia negativa. Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Questo vale anche per me. La matematica non ci condanna, parlare del tipo di salvezza non è il caso. Ci mancano 8-9 punti e proveremo a farli. Mi dispiace per Nestorovski, ma credo che abbiamo passato momenti peggiori come ad esempio la salvezza del 2020 durante la pandemia. C’era giocatori importanti in quella squadra ma se ci trovavamo in quella posizione vuol dire che c’erano dei problemi. Oggi credo che l’organico sia di valore e ribadisco che per me era più complicata quella salvezza. Sono convinto che i ragazzi in questo finale daranno il 120% . Continuiamo ad essere fortemente convinti di farcela. Ho comunicato martedì che sarei venuto e quindi dovevo esserci. Ho disertato diverse settimane perché non mi piaceva essere conrnuto e mazziato. Oggi volevo essere vicino al gruppo. Portiamo a casa un mezzo risultato. Ora la gara di Terni sarà da dentro o fuori».