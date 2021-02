Alexandre Pato, ex attaccante del Milan, è pronto per una nuova avventura calcistica.

Secondo quanto riporta “Espn”, l’attaccante brasiliano è pronto a firmare per l’Orlando City , squadra americana. Pato firmerà un accordo valido per un anno con opzione per il secondo. Il club americano non ha ancora ufficializzato l’operazione, ma ha postato una papera sulla propria pagina Twitter, chiaro riferimento al giocatore verdeoro.