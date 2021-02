Sadio Manè, attaccante del Liverpool, oltre a essere uno dei giocatori più forti in circolazione, vorrebbe investire nel calcio.

Infatti secondo quanto riporta “Nouvelle Republique” l’attaccante vorrebbe unire due squadre di Bourges in un unico club che militerebbe in quarta divisione francese. Il senegalese è già in contatto con i vertici delle due squadre francesi, resta da capire se il giocatore avrà una carica ufficiale nel club.