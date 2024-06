Mister, ti offriamo la panchina: vieni in Premier League | Stefano Pioli e l’offerta improvvisa: tutto in una notte

Scenario da non credere per l’ex tecnico del Milan, pronto a tornare in pista in quella che sarebbe la sua prima esperienza all’estero.

Il Milan è reduce da un’annata non proprio eccezionale. Il club sette volte campione d’Europa non è riuscito a raggiungere quasi alcun traguardo di quelli prefissati ad inizio stagione, fatta esclusione per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. A pagare le conseguenze di tutto ciò è stato mister Stefano Pioli, che nonostante avesse ancora un anno di contratto ha ricevuto il benservito dalla società, che ha puntato su Paulo Fonseca.

Lasciato il Diavolo, l’allenatore emiliano si è reso subito disponibile a cominciare una nuova avventura su un’altra panchina. Nel corso delle ultime settimane il mister è stato accostato a diverse squadre. Prima il Napoli, che però ha virato su Conte, poi la Fiorentina, la quale ha invece deciso di affidare la guida tecnica a Raffaele Palladino. Di conseguenza Pioli è rimasto senza un incarico, ma nelle ultime ore la situazione sembra essere di colpo cambiata.

Stando alle recenti indiscrezioni infatti l’ex Lazio e Inter avrebbe ricevuto una clamorosa offerta dalla Premier League da parte di una società che lo vorrebbe a tutti i costi al comando del nuovo progetto. Si tratta di una chance irrinunciabile dunque per lui, pronto ad intraprendere la prima esperienza della sua carriera da allenatore all’estero.

Ecco la grande offerta per Pioli

Secondo alcune voci, Stefano Pioli è finito nel mirino del Nottingham Forest, che dopo la salvezza ottenuta lo scorso anno è deciso a ricominciare un nuovo ciclo in Premier League, e vorrebbe il mister emiliano alla guida.

Si tratta di una buona occasione per tornare in pista il prima possibile per lui, e soprattutto per confrontarsi con un altro campionato, quello che a detta di tutti è il migliore al mondo.

Il tecnico è indeciso sul da farsi

Al momento Pioli non sa ancora come muoversi da questo punto di vista. In realtà l’ex Milan vorrebbe attendere una chiamata di maggior prestigio, con un progetto più avvincente e che, magari, gli consenta di lottare per dei traguardi migliori.

Allo stesso tempo però la voglia di tornare in panchina quanto prima è davvero tanta, e per questa ragione le valutazioni che sta facendo l’allenatore sono davvero importanti. Solo i prossimi giorni potranno dirci qualcosa in più da questo punto di vista.