Disastro Champions League | Nessuna partita in TV: è la prima volta nella storia

Per la prima volta nella storia in Italia la Champions League non sarà trasmessa: disastro per milioni di tifosi

Al primo anno di Super Champions League arrivano le prime brutte notizie per i consumatori. A rischio infatti ci sono le gare e la loro trasmissione in televisione. Ormai diverse piattaforme negli anni avevano abituato a una ripartizione del prodotto piuttosto insoddisfacente, con i telespettatori costretti per assistere a tutte le gare della propria squadra, e non solo, a dover sottoscrivere più di un abbonamento e con emittenti diversi.

Con la Super Champions League pronta a partire quest’anno i premi saranno più ricchi per le squadre, certo, ma lo saranno anche i diritti da pagare alla Uefa per avere a disposizione le immagini da mandare in onda. Una situazione che ad esempio aveva portato Mediaset ad abbandonare la corsa ai diritti stessi per i prossimi anni.

La garanzia di alcune partite in chiaro, gratis, c’era stata quasi sempre negli ultimi anni. Almeno per le gare di cartello, le finali, le partite delle squadre italiane. Stavolta invece il rischio di non potere vedere più una singola partita in chiaro si è trasformato in realtà per i consumatori.

Mediaset lascia, Sky non subappalterà le gare

Nelle scorse ore Piersilvio Berlusconi aveva infatti annunciato che la Mediaset non fornirà il servizio di streaming e di trasmissione di nessuna partita per il prossimo anno. Adesso, come ha riportato Il Sole 24 Ore, sarà Sky ufficialmente a detenere tutti i diritti per la trasmissione delle gare della nuova Champions League.

Nessuna partita andrà in chiaro su Tv8, su Mediaset, sulla Rai. Sky si è assicurata – e Now Tv – tutte le gare della nuova competizione per i prossimi tre anni. Le cifre che filtrano in queste ore sono assurde.

Accordi e cifre da record

È arrivata la conferma. Sky trasmetterà tutte le gare della nuova Champions League, non lasciando nemmeno le briciole alle altre tv. Il pacchetto di diritti è stato acquistato per il triennio 2024-2027 e cifre altissime. Come aveva fatto presente anche Piersilvio Berlusconi: “Ormai se lo possono permettere solo le Pay-tv, il costo è spropositato“.

Secondo quanto filtra in questo momento, anche se ancora le cifre ufficiali non sono state rivelate dei vari accordi, Sky avrebbe sborsato circa 660 milioni di euro per i diritti tv, che comprendo 185 partite sulle 203 totali, di Europa Leauge e di Conference fino al 2027.