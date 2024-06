Ahia, così fa malissimo: non riesce a finire l’allenamento per il troppo dolore | Allarme rosso a Euro 2024

Ko pesante per il ct, che rischia di dover rinunciare ad uno dei calciatori più importanti della rosa in vista del prossimo match.

Gli Europei stanno per entrare nel vivo. Con la prima giornata che si concluderà domani sera, siamo già pronti a vedere cosa accadrà nel secondo turno e a cominciare a capire quale sarà il quadro generale per le qualificazioni.

Dopo due partite infatti ci sarà già un’idea più definita di quali selezioni approderanno agli ottavi di finale. Tuttavia i match sono ancora da giocare, e gli allenatori continuano a preparare al meglio le sfide che vedranno protagoniste le loro squadre, facendo fronte a problemi ed infortuni vari.

E’ proprio in vista della prossima partita che appunto un ct rischia di dover rinunciare ad uno dei titolari assoluti della rosa. Il giocatore ha accusato un importante problema durante l’allenamento, che non è riuscito nemmeno a terminare a causa del dolore, scatenando l’allarme più totale.

Un infortunio importante per la nazionale

Stasera la Francia, una delle candidate assolute per la vittoria degli Europei, farà il proprio esordio nella competizione. La selezione allenata da Didier Deschamps affronterà l’Austria nella prima giornata della competizione continentale, in un match in cui i Galletti sono nettamente favoriti, ma che andrà comunque giocato contro un osso duro. La nazionale transalpina vuole vincere per partire bene e per agguantare in testa alla classifica del girone D l’Olanda, che ha battuto la Polonia per 2-1 domenica pomeriggio.

Mentre i preparativi per la partita in casa francese procedevano a gonfie vele però una terribile notizia ha messo in allarme il commissario tecnico e tutta la squadra. Adrien Rabiot è infatti rimasto vittima di un problema alla caviglia durante l’allenamento di rifinitura, scatenando così i dubbi per il mister di poterlo schierare dal primo minuto questa sera.

Rabiot salta l’Austria?

Dopo essersi fatto male il centrocampista della Juve è stato soccorso dallo staff medico immediatamente, e in seguito a qualche attimo di apprensione il giocatore si è rialzato ed ha addirittura terminato la sessione di allenamento con i suoi compagni.

Le sue condizioni però verranno valutate nelle prossime ore per capire se riuscirà a farcela e a giocare dal primo minuto questa sera. Deschamps non vuole rischiare in alcun modo di peggiorare la gravità del problema, e sarà molto prudente nella scelta da effettuare.