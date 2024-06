“Il ragazzo non ce la fa: salta Euro 24” | Stanno piovendo infortuni gravissimi: rispedito immediatamente a casa

Decisione ufficiale per il top player della selezione, che non prenderà parte alla competizione che si aprirà nei prossimi giorni.

Manca sempre meno all’apertura di Euro 2024. Venerdì sera infatti ci sarà l’inaugurazione ufficiale, con la Germania che affronterà la Scozia alle ore 21.00. Nei giorni successivi poi scenderanno in campo tutte le altre nazionali. L’Italia sarà tra le prime, visto che sabato sera gli azzurri giocheranno contro l’Albania in una sfida in cui bisognerà ottenere i tre punti per proseguire al meglio il cammino nella competizione.

Nonostante gli uomini di Luciano Spalletti sono i campioni in carica, non tira un’aria eccezionale attorno alla selezione. Le uscite amichevoli giocate di recente non hanno destato grandi impressioni, e il calo della rosa anche dal punto di vista qualitativo è stato piuttosto evidente. Allo stesso modo poi c’è il problema riguardante gli infortuni che ha influito parecchio nelle scelte del ct, con giocatori del calibro di Scalvini e Acerbi che hanno già dato forfait e rischiano di non essere gli unici.

Proprio sul tema degli indisponibili nelle scorse ore è arrivata una terribile notizia. Il commissario tecnico infatti dovrà rinunciare ad uno dei perni assoluti della squadra a causa di un grave problema fisico. La Federazione ha già dato l’annuncio ufficiale, e il ragazzo è stato subito rispedito a casa per la disperazione del mister e di tutto l’ambiente.

Duro colpo per l’allenatore

Da tempo Frenkie de Jong sta combattendo con un importante problema fisico che gli impedisce di giocare. Ciò nonostante il ct olandese Ronald Koeman lo ha convocato lo stesso, sperando che il centrocampista avrebbe potuto smaltirlo in vista della manifestazione europea.

In realtà però il calciatore del Barcellona non ce l’ha fatta. Il fastidio di cui è vittima da tempo non gli ha dato scampo, e il 27enne è stato rispedito a casa. L’Olanda ha pubblicato anche un comunicato ufficiale sui propri canali in cui ha riportato l’annuncio in questione.

Non solo de Jong, gli Orange rischiano una catastrofe

Purtroppo per Koeman e per tutta l’Olanda però quello di de Jong non è l’unico ko pesante in mezzo al campo. Oltre a lui infatti anche Teun Koopmeiners dovrà dire addio agli Europei.

Il giocatore dell’Atalanta si è fatto male durante il recente match amichevole giocato contro l’Islanda, e dopo gli accertamenti del caso ha dato forfait. Il ct olandese ha dunque perso due perni assoluti in mediana.