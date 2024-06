“È un’offerta irrinunciabile ma lui ha detto no”: Maurizio Sarri ha rifiutato una marea di soldi | Non è la panchina giusta

Rivelazione sorprendente sul tecnico toscano, che, come specificato, ha declinato una ricca proposta per il prosieguo della sua carriera.

Nei mesi scorsi l’avventura di Maurizio Sarri alla Lazio si è interrotta. L’allenatore toscano sentiva di aver perso il controllo della squadra, e in seguito ai pessimi risultati ottenuti ha deciso di dare le dimissioni dal club biancoceleste.

Da quel momento però non si è fatto altro che parlare del suo futuro. Il mister toscano è stato accostato a diversi club, italiani e non solo, ma fino ad oggi nessuno di questi è sembrato realmente interessato al tecnico 65enne. In realtà c’è una società in particolare che si sarebbe fatta realmente avanti per metterlo sulla propria panchina, proponendo a Sarri uno stipendio anche piuttosto importante.

Il mister però, come specificato nelle recenti rivelazioni, ha deciso di declinare la proposta per una ragione ben precisa. Sfuma dunque la chance per la squadra di essere allenata dal maestro nato a Napoli.

Ecco il club rifiutato da Sarri

Nelle scorse ore Alessandro Pellegrini, procuratore di Maurizio Sarri, ha spiegato durante un’intervista che il suo assistito ha rifiutato una proposta importante e piuttosto ricca proveniente dalla Grecia, più nel dettaglio dal Panathinaikos.

L’ex allenatore di Juve e Lazio ha detto di no per non allontanarsi dall’Italia, declinando gentilmente l’offerta. L’agente però non ha perso tempo per ringraziare comunque il club greco per questa opportunità e soprattutto per il modo in cui la società ha condotto la trattativa.

Le parole del procuratore di Sarri

”Mi sento in dovere di ringraziare il club, i massimi dirigenti e chi ha fatto di tutto per portare Maurizio in Grecia. Siamo stati colpiti per lo stile evidenziato all’interno della trattativa, un fair play con pochi precedenti. Sono venuti in Italia, ci hanno incontrato, hanno fatto un’offerta d’oro e sulla carta irrinunciabile. Soltanto che per Sarri è un momento particolarmente delicato, almeno in queste settimane non se la sente di lasciare l’Italia”.

”Ma il Panathinaikos ha fatto davvero un pressing silenzioso e ammirevole, ripetendo in più occasioni che avrebbero aspettato pur di coronare il loro sogno di mettere Sarri al centro del progetto. Abbiamo dovuto declinare la proposta per i suddetti motivi e perché ci sembrava giusto metterli nella condizione di fare un’altra scelta. Ma siamo grati e speriamo che in futuro ci possa essere un’altra opportunità, loro con noi sono stati straordinari”.