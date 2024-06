“Non trasmettiamo più la Champions League”: caos in TV | Abbandonano i diritti e l’Italia rimane senza partite

L’Italia rimane senza partite di Champions League. Diritti TV abbandonati: “Non la trasmetteremo più”

La nuova edizione della Champions League, la Super Champions, rischia di perdere milioni di appassionati. Con l’arrivo della nuova formula, con più squadra, più partite, più big match, e soste praticamente nulle – visto che tra fasi a gironi e playoff si arriverà fino a gennaio prima degli ottavi, sembrano anche essere aumentati i soldi e le tv starebbero faticando non poco per soddisfare le richieste della vendita dei diritti.

Premi più ricchi per le squadre insomma, uguale: più soldi da spendere per i consumatori – dopo le tv -. Le emittenti infatti si sono svenate per comprare i diritti della nuova formula, ma il danno sembra essersi ripercosso anche sui consumatori.

In Italia dovremmo prepararci a un inverno senza Super Champions League, proprio a causa dei costi troppo elevati che ha portato le emittenti a rinunciare all’acquisto dei diritti.

Niente diritti per la Champions

Una emittente che in questi anni aveva garantito le partite in chiaro della Champions League si è fatta indietro in queste ore, dopo l’annuncio ufficiale del gruppo. Stiamo parlando di Mediaset, che il martedì aveva regalato a milioni di italiani la gara di Champions più importante, ma che dal prossimo anno in poi non sarà più in grado di garantire tale servizio agli appassionati.

Lo ha riferito in queste ore Piersilvio Berlusconi, parlando di un mercato in crisi dove solo le Pay-Tv possono permettersi tali diritti, grazie agli abbonamenti, ma il sistema è in ginocchio: “Lo sport è diventato un contenuto principalmente da pay-tv: costa troppi soldi. Pagare così tanto però non è segno di ricchezza ma di difficoltà. Oggi riescono a vendere, per fare abbonati, solo i grandi eventi. Rappresenta un modello di business abbastanza fragile, diverso dalla nostra mentalità”

Rimane Sky e Amazon Prime

Se Amazon si tiene stretta la gara del Mercoledì, almeno fino al 2027, sarà Sky ad avere quasi il monopolio della Champions League.

L’emittente avrà in esclusiva praticamente tutte le partite del nuovo format, mentre Mediaset manterrà i diritti per la Supercoppa italiana il prossimo anno e per la Coppa Italia per altri tre anni. Amazon trasmetterà una gara a settimana, ma con le nuove gare – che saranno tutte in contemporanea – il palinsesto televisivo dovrà ancora essere definito nei prossimi mesi.