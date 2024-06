Tragedia a poche ore da Euro 24: “L’infortunio è gravissimo, deve operarsi” | Salta l’Europeo e anche la stagione

Brutte notizie per il calciatore e per tutta la nazione, che dovrà rinunciare ad un tassello chiave in vista del torneo che inizierà a breve.

Manca sempre meno all’apertura ufficiale del prossimo campionato europeo. La rassegna che si disputerà in terra tedesca prenderà il via venerdì sera, con i padroni di casa che sfideranno la scozia. Sabato sera invece sarà già il turno degli azzurri, che giocheranno contro l’Albania.

Dopo aver preso le ultime decisioni riguardanti i calciatori da portare nella spedizione, i ct stanno sciogliendo anche i dubbi di formazione rimanenti, al netto del fatto che queste cambieranno a seconda delle varie vicissitudini e delle condizioni fisiche dei convocati. Ma con grande tristezza nelle scorse ore abbiamo appreso una notizia davvero tremenda.

Il top player della selezione infatti si è fatto male in maniera davvero grave, tanto da essere costretto a sottoporsi ad intervento chirurgico. La cosa pessima è che ovviamente il giocatore in questione sarà costretto a saltare proprio gli Europei, e allo stesso tempo il rischio è che rimanga ai box anche per la prima parte di stagione della prossima annata. Una novità dunque orribile soprattutto per lui, ma anche per la sua nazionale e per il suo club.

Un ko durissimo per il calciatore

Nella scorsa amichevole giocata tra la Polonia e l’Ucraina, il centravanti della Juventus Arek Milik, entrato in campo da appena due minuti, è rimasto vittima di un pesante infortunio al ginocchio. La situazione è apparsa fin da subito molto grave, e le conferme di ciò sono arrivate subito dopo con i soliti esami del caso.

Milik sarà costretto a saltare gli Europei, e addirittura dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico di artroscopia al ginocchio stesso, che lo obbligherà ad una degenza di almeno un mese. Una situazione pessima dunque, che rischia di condizionare anche il suo futuro a livello di club.

Futuro in bilico per il polacco

Il futuro di Milik fino a pochi giorni fa sembrava roseo, tra una permanenza alla Juventus come vice Vlahovic ad un possibile trasferimento in un nuovo club di livello che avrebbe puntato su di lui come titolare.

Questo infortunio purtroppo rischia di rendere molto in dubbio le sue condizioni fisiche e, di conseguenza anche il suo futuro. L’ennesimo problema al ginocchio della sua carriera potrebbe convincere i bianconeri e le altre società su di lui a puntare su altri profili.