Penalizzazione in classifica nella prossima stagione: la Federcalcio è inflessibile | Violazione evidente delle regole

Penalizzazioni pesanti in vista per la prossima stagione. La Federazione punta a una sanzione massiccia a causa delle irregolarità: ultimatum della lega.

Ultimatum della Lega ad alcuni club del campionato, per la violazione presunta di alcune norme dal punto di vista economico. In Assemblea di Lega, con la partecipazione di tutte e 20 le squadre del campionato, si è discusso in queste ore di diversi temi dal Var alle questioni puramente economiche di gestione e di debiti delle squadre.

Una situazione, quella legata alla sostenibilità del calcio, di grande interesse in tutta Europa, e che vede le Leghe tra le maggiori, quella italiana, inglese, tedesca, francese e spagnola, parecchio faticare in questo momento nonostante i grandi investimenti che si sono riversati sul panorama calcistico moderno.

L’Inghilterra come modello assoluto del calcio moderno ha prestato però il fianco in questi anni anche ad alcune controversie, sempre legate alla parte economica – oltre che tecnica – della gestione del campionato e della Lega. Nelle prossime settimane potrebbero arrivare sanzioni pesanti per alcuni club, per non aver rispettato delle regole.

Scossone in Federazione

E a finire sotto la lente di ingrandimento stavolta è il calcio inglese. La Premier League, già alle prese con la battaglia legale promessa dal Manchester City per la questione diritti delle sponsorizzazioni, con politiche che sarebbero discriminando il club campione di Inghilterra, adesso ha lanciato un monito ad altri club.

La lega è in subbuglio già per le questioni relative al Var, che alcuni club avevano provato a eliminare dal campionato inglese. In Assemblea nelle scorse ore però la questione è stata rigettata, a causa della votazione quasi all’unanimità per mantenere l’assistente virtuale in campo. Ma la Federazione adesso ha in mente una sanzione per alcuni club, per mancato rispetto di norme del Fair Play finanziario.

FFP: sei club a rischio sanzioni

Adesso per quanto riguarda il Fair Play Finanziario, spauracchio anche del nostro campionato negli scorsi anni, alcuni club della Premier League potrebbero subire delle pesanti sanzioni dalla stessa lega inglese. Sono sei in tutto, tra Chelsea, Newcastle, Aston Villa, Everton, Leicester e Nottingham Forest.

La federazione ha fatto sapere che i club dovranno fare quadrare i conti entro il mese di giugno, e l’unico modo sembra essere quello di effettuare delle cessioni importanti. Club che si sono per anni elargiti a dominatori del mercato effettuando campagne acquisti faraoniche, adesso costretti a vendere, e magari anche qualche pezzo pregiato.