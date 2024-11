Mister Rudi Garcia, la vogliamo in panchina: accetta? No grazie | Clamoroso: ha rifiutato un’occasione gigantesca

Clamoroso rifiuto in panchina da parte di Rudi Garcia, il tecnico non accetta la proposta della squadra: nessun interesse

In queste ultime ore si era parlato di un clamoroso ritorno in panchina da parte di Rudi Garcia. Il tutto sarebbe potuto avvenire a quasi un anno di distanza dall’ultima volta. Ovvero da quel 12 novembre che ha sancito la parola “fine” sulla sua avventura al Napoli.

La sconfitta rimediata, tra le mura amiche, contro l’Empoli è stata una condanna per il francese. I suoi sostituti, però, come Mazzarri e Calzona non sono riusciti a fare meglio concludendo la stagione con un decimo posto dopo che l’anno la squadra aveva vinto lo scudetto.

Due giorni dopo quella sfida, infatti, ricevette la notizia dell’esonero da parte di De Laurentiis che lo aveva scelto come sostituto di Luciano Spalletti. Adesso, però, si ritorna a parlare di lui, ma la notizia avrebbe del clamoroso: nessun ritorno in panchina.

A quanto pare l’allenatore non avrebbe mostrato alcun tipo di interesse positivo nei confronti della squadra che lo ha cercato. A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato direttamente l’emittente “RMC Sport“.

Rudi Garcia, nessun ritorno in panchina per il tecnico: “Non è interessato”

Il suo contratto con il Napoli andrà in scadenza il 30 giugno del prossimo anno. Anche se potrebbe risolvere l’accordo quando vuole se il suo obiettivo principale è quello di ritornare in panchina. A quanto pare, però, non è affatto nei suoi piani. Nelle ultime ore erano avanzate le voci di una sua possibile candidatura come nuovo allenatore del Rennes, club francese che sta incontrando non poche difficoltà.

Il club che, nelle prossime ore, potrebbe dare il “benservito” alla guida tecnica Julien Stephan. A quanto pare il nome di Garcia era stato inserito come primo nella lista da parte di Frederic Massara. Ovvero il direttore sportivo con cui ha collaborato nella sua esperienza nella Capitale. Insomma, Garcia non sarebbe interessato a prendere le redini della squadra a campionato in corso.

Garcia, escluso il ritorno in panchina: almeno per il momento…

Il Rennes ha iniziato la stagione sportiva nella peggiore maniera possibile conquistando solo 11 punti nelle prime 10 giornate. Il club si trova a pochi punti dalla zona retrocessione (per la precisione 1 punto).

Con il rifiuto di Garcia il club francese potrebbe contattare altri allenatori svincolati di lusso: tra questi spuntano i nomi di Sergio Conceicao e Habib Beye. Da non escludere, inoltre, un possibile contatto con Igor Tudor.