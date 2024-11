“Non pagava neanche le bollette della luce”: l’ex Juve e i debiti lasciati in tutto il mondo | Nascosto sotto falso nome

Clamoroso retroscena legato alla vita privata di un ex giocatore della Juventus: sta scappando da una marea di debiti.

I calciatori rientrano nel novero dei lavoratori meglio pagati del pianeta. Stipendi e vita all’insegna del lusso sono una costante per gli interpreti del pallone, anche se all’interno di tale categoria fanno capolino due prototipi diversi. Il primo è quello del giocatore che sa non andare oltre i limiti, il secondo è invece rappresentato da colui che non li riconosce e rischia di finire sul lastrico irreparabilmente.

Di esempi simili alla situazione appena descritta la storia del football è piena. Fra essi fa capolino anche un ex Juventus, che ha indossato i colori bianconeri e ha giocato al fianco di alcuni dei più grandi campioni di sempre della storia della Vecchia Signora.

Di lui si sono perse le tracce: avrebbe infatti lasciato debiti in tutto il mondo e sarebbe in fuga dai creditori. Un epilogo indubbiamente lontano anni luce da quello che il protagonista si immaginava, quando si allenava all’ombra della Mole Antonelliana.

Addirittura si sarebbe unito a uno dei suoi ultimi club sotto mentite spoglie, così da scappare dai suoi oneri finanziari. La notizia continua a circolare sul web ed è divenuta di dominio pubblico: nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Ex Juventus in fuga dai creditori: epilogo assurdo

Di chi stiamo parlando? Di un protagonista della Juventus dei primi anni Duemila, quella in cui militavano campionissimi come Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon, Pavel Nedved, Mauro German Camoranesi e David Trezeguet.

Lui è Stephen Appiah, che ha trascorso due stagioni con indosso la casacca zebrata. Il ghanese ha difeso i colori anche di Udinese, Brescia, Fenerbahce, Bologna, Cesena e Vojvodina. Tuttavia, già nel 2009 i colleghi di “Eurosport” davano notizia della sua vita da clandestino: pare che si sia allenato a Marbella sotto falso nome con i russi del Rubin Kazan, in quanto oppresso dai debiti.

Stephen Appiah oppresso dai debiti: dall’avvocato alla disputa con il Fenerbahce

Una vicenda che ha trovato spazio anche su altri portali, fra cui calcioweb.eu, secondo cui Appiah “non pagava neanche le bollette della luce”. L’ex centrocampista africano sarebbe debitore nei confronti di un avvocato e di due procuratori per circa un milione di euro e dovrebbe saldare oltre 400mila euro di danni al suo vecchio padrone di casa di Torino (avrebbe saldato solo il 10% dell’importo, ndr).

Spunta poi la disputa con il Fenerbahce per via di un’embolia a una gamba mal curata che “ha rischiato di mandarlo al creatore”. Il classe 1980 ha richiesto 21 milioni di euro di risarcimento ai turchi, che hanno replicato con una “fattura danni” da 12 milioni di euro per non aver rispettato il contratto.