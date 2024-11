UFFICIALE: “Risoluzione del contratto”: tutta colpa di Cristiano Ronaldo | L’allenatore se ne va

Il fenomeno portoghese ha inciso in maniera decisiva per la cacciata del tecnico, che ha risolto il proprio contratto con il club.

Dal punto di vista calcistico Cristiano Ronaldo non ha di certo bisogno di presentazioni o commenti. Un calciatore arrivato dal basso, che è stato in grado di vincere tutto e di abbattere ogni record, e che ancora oggi nonostante l’età continua a fare la differenza. La sua carriera funge da ispirazione per diversi grandi nomi del mondo dello sport, e tantissimi quindi lo hanno preso come modello.

Per quanto riguarda il carattere però molto spesso la gente si è interrogata su di lui. Secondo alcuni la sua leadership e la sua voglia di prevalere sugli altri alla lunga può essere dannosa, tanto che in alcune circostanze ha influito parecchio anche sulle decisioni dei club.

Detto ciò, nelle scorse ore il pallone d’oro lusitano ha fatto ancora una volta parlare di sé da questo punto di vista, in quanto è intervenuto in prima persona per far andare via l’allenatore, il quale ha risolto ufficialmente il proprio contratto con il club.

CR7 fa andare via il tecnico

Nei giorni scorsi si è giocato un match di Champions League asiatica tra l’Al Nassr e l’Al Ain. La squadra di Cristiano Ronaldo si è imposta con un nettissimo 5-1, con il fenomeno lusitano che ha siglato anche una delle reti, la numero 908 in carriera. Sebbene questo successo è stato prezioso per la compagine allenata da Stefano Pioli, non può dire la stessa cosa il tecnico avversario, altra vecchia conoscenza della Serie A.

Hernan Crespo infatti dopo il pesante ko è stato esonerato in maniera immediata dalla società, che ha preso questa decisione a causa dei risultati per niente esaltanti dell’ultimo periodo. Dunque in qualche modo CR7 ha influito in maniera pesante sulla cacciata dell’ex bomber argentino.

La carriera del tecnico non decolla

Quello nel club degli Emirati Arabi è l’ennesimo fallimento nella carriera del tecnico argentino, che ha già avuto diverse esperienze fino ad ora.

Staremo a vedere dunque se l’ex attaccante di Inter, Milan e Chelsea avrà in futuro qualche nuova opportunità e riuscirà finalmente a fare bene in panchina. Il tempo c’è tutto visto che Crespo ha ancora 49 anni.