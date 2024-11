“L’alcol non mi bastava più e ho iniziato con la droga”: l’Inter, la Nazionale e poi il buio | Ha buttato la carriera

Confessione tremenda da parte di un ex giocatore interista, che si è rovinato la carriera e, in un certo qual modo, anche la vita.

La vita di un calciatore vista da fuori può sembrare tutta rose e fiori. La fama, il successo, gli stipendi alti e l’amore dei tifosi, sono tutti elementi che lasciano pensare ad un’esistenza serena e meravigliosa.

Tuttavia anche questi hanno i loro problemi e devono combattere con i propri mostri. E da questo punto di vista nelle scorse ore una vecchia conoscenza dell’Inter si è confessata senza peli sulla lingua.

Il giocatore ha infatti raccontato che dopo aver avuto problemi con l’alcol ha iniziato con la droga, rovinandosi così la carriera e anche la vita. Vediamo però di chi stiamo parlando e che cosa è accaduto.

Un periodo terribile per l’ex calciatore nerazzurro

Era il luglio del 2003 quando l’Inter di Moratti aveva acquistato una delle ali più promettenti del panorama calcistico europeo. In quell’estate infatti era arrivato dall’Ajax per poco più di 5 mln di euro Andy van der Meyde, esterno destro olandese. La sua esperienza in nerazzurro è durata appena due stagioni, e durante la stessa è riuscito a vincere appena una Coppa Italia.

Nonostante ciò il calciatore è riuscito comunque ad entrare nel cuore dei tifosi interisti, che ancora oggi lo ricordano con tanto affetto. Ed è per questa ragione che una recente confessione dello stesso 45enne ha lasciato senza parole supporters nerazzurri ed appassionati. Meyde infatti ha confessato apertamente di aver avuto problemi di droga.

Il racconto terribile del giocatore

Durante una recente intervista rilasciata ai microfoni di Amazon Prime Video, Andy van der Meyde si è raccontato in tutto e per tutto, passando dal suo periodo in cui ha giocato per l’Inter, fino alla sua vita privata, senza escludere un momento tristissimo per la sua esistenza.

“Vivevo a Liverpool e uscivamo giovedì, venerdì, sabato, domenica. E bevevamo parecchio. e la soddisfazione non era mai abbastanza. Quando l’alcol non mi è più bastato, ho iniziato con la droga. Cocaina…”. Questa la confessione dell’ex calciatore, che ha raccontato il suo periodo buio vissuto quando si è trasferito all’Everton. Una situazione bruttissima e molto pericolosa, da cui fortunatamente ne è uscito più forte di prima.