UFFICIALE: 4 punti di penalizzazione in classifica | Retrocessione (quasi) matematica: primo verdetto in Italia

Ufficiale, 4 punti di penalità in classifica per il club - ILovePalermoCalcio.com (Foto LaPresse)

E’ arrivata anche l’ufficialità, 4 punti di penalizzazione per il club: la retrocessione è sempre più vicina

Nonostante la stagione sportiva sia entrata, da qualche mese, nel vivo iniziano a fioccare le prime penalizzazioni. Punti detratti che, ovviamente, complicano ancora di più il cammino di alcune squadre.

In particolar modo quelle che hanno come unico obiettivo quello di salvarsi. Fino a questo momento, però, per il club in questione sembra una impresa a dir poco impossibile.

Tanto è vero che la conferma della penalizzazione, infatti, è arrivata proprio nelle ultime ore e non lascia alcun tipo di scampo alla società. Soprattutto per quelle che non hanno rispettato le scadenze.

La situazione del club, infatti, continua a peggiorare sempre di più. Oramai i tifosi, nonostante il campionato debba ancora volgere alla conclusione, non nutrono più speranze per un possibile recupero.

Penalizzazione per il club, i tifosi non ci credono più: situazione drammatica

Non è affatto un buon momento, sia dal punto di vista sportivo che societario, quello che sta attraversando il Taranto. Il futuro della squadra pugliese (militante in Serie C girone “C”), infatti, è ancora tutto da scrivere. La cosa certa è che non è affatto roseo. Non ha voluto perdere altro tempo la FIGC che ha deciso di punire il club con un -4 in classifica.

Le notizie negative, però, sono tutt’altro che finite qui visto che sono stati inibiti anche il presidente Massimo Giove e l’amministratore unico della società, Salvatore Alfonso. Una decisione ufficiale che arriva dal Tribunale Nazionale Federale per via del mancato pagamento entro il 1° agosto di quest’anno in favore dei tesserati ed anche dei compensi relativi alle mensilità di giugno del 2024. Nel frattempo, però, non arrivano affatto buone notizie nemmeno su Carmine Gautieri, attuale allenatore della squadra.

Club penalizzato, a breve altre pessime notizie: le ultime

La situazione in casa Taranto potrebbe peggiorare ancora da un momento all’altro. Il club, infatti, è stato deferito per non aver provveduto (16 ottobre 2024) al pagamento degli emolumenti dovuti. Ovviamente da parte di tesserati e dipendenti per le mensilità di luglio ed agosto di quest’anno. Contestato, inoltre, anche il mancato versamento dei contributi Inps.

Se in estate Eziolino Capuano aveva deciso di fare le valigie, lo stesso potrebbe farlo Carmine Gautieri. Proprio quest’ultimo, insieme al suo vice, ha presentato un certificato medico ed ha saltato gli ultimi allenamenti e la partita di campionato vinta, in trasferta, contro l’Avellino. Pugliesi che si trovano in ultima posizione, scavalcati addirittura dalla Juve Next Gen, con soli 6 punti.