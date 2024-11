“Penalizzazione in classifica nel 2025”: la Serie A travolta dallo scandalo bilanci | Avvocati al lavoro

Brutte notizie per un grande club del nostro campionato, che ora rischia di beccarsi una pesante penalizzazione il prossimo anno.

Stiamo entrando ormai nella fase cruciale del campionato di Serie A. Le squadre infatti, dopo un periodo di assestamento, in cui gli allenatori hanno lavorato sulle proprie tattiche ed hanno inserito gli acquisti provenienti dal mercato estivo in un nuovo contesto, vogliono cominciare a raccogliere i frutti del duro lavoro svolto.

Raggiungere gli obiettivi fissati ad inizio anno non sarà facile, e anche per questa ragione ogni partita da qui alla fine della stagione può essere decisiva per l’ottenimento dei traguardi sognati. Tuttavia qualcosa potrebbe essere stravolto a sorpresa da alcune clamorose decisioni.

Un recente annuncio infatti ha riportato che un club di Serie A, anche piuttosto importante, è a rischio penalizzazione per il prossimo anno a causa di uno scandalo riguardante i bilanci. Una situazione clamorosa dunque, che ha messo in allarme la società, e che ha costretto gli avvocati a mettersi subito al lavoro.

Serie A, ecco che cosa sta succedendo

Diverso tempo fa il Napoli era finito sotto accusa per una situazione ben precisa. L’acquisto di Manolas dalla Roma di qualche anno fa infatti aveva riversato accuse pesanti nei confronti della società partenopea e del suo presidente Aurelio De Laurentiis. E dopo che la Procura di Roma ha chiuso il fascicolo sul tema, è venuta fuori una notizia incredibile.

A quanto pare il numero uno azzurro rischia di finire a processo per falso in bilancio. Una situazione terribile dunque, che porterebbe anche a delle conseguenze enormi per la stessa squadra. Ed è proprio da questo punto di vista che è arrivato un annuncio chiarissimo, che vede una netta penalizzazione in classifica per i tre volte campioni d’Italia il prossimo anno.

Annuncio chiarissimo: c’è la penalizzazione. Ecco quando scatta

Nei giorni scorsi a parlare di questo tema è stato il noto giornalista Antonio Corbo, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha dichiarato: “C’è il rischio teorico di qualche penalizzazione in classifica per il Napoli“.

Allo stesso tempo poi il famoso volto di Repubblica ha espresso anche il suo parere su quando questa sanzione potrebbe essere applicata nei confronti del club. “La sanzione scatta però nell’annata successiva”. Quanto meno dunque, qualora fosse confermata, la sanzione non rovinerebbe l’attuale stagione partenopea.