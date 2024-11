Esce dal campo in barella e in lacrime: “Si è distrutto il legamento crociato” | Stagione finita a novembre

Terribili notizie dall’infermeria del club. Il calciatore si è rotto il crociato e ha finito con largo anticipo la propria stagione.

In questa stagione che si preannuncia lunghissima e ricca di impegni, sono purtroppo tanti i calciatori che fino ad oggi hanno portato degli infortuni importanti, i quali hanno precluso il prosieguo di questa stagione. Tra i principali troviamo Carvajal del Real Madrid e il neo pallone d’oro Rodri.

Guardando invece in casa nostra, in Serie A, altri due profili di rilievo assoluto, come Duvan Zapata e Gleison Bremer, hanno riportato dei problemi gravissimi, in particolare al legamento crociato del ginocchio. Ed è proprio questo che nelle scorse ore ha patito un altro grande nome.

Infatti durante la partita il calciatore è stato trasportato fuori dal campo in barella e tra le lacrime. Fin da subito si è pensato a qualcosa di molto grave, e nelle scorse ore è arrivato anche il comunicato ufficiale del club, che ha tolto ogni dubbio.

Infortunio grave e stagione finita per il calciatore

Nel tardo pomeriggio di ieri si è giocata la sfida di Europa League tra il Galatasaray ed il Tottenham, conclusasi con il risultato di 3-2 in favore della squadra di Victor Osimhen. Sul finire della partita però un episodio tremendo ha lasciato tutti con il fiato sospeso.

Durante un’azione di gioco infatti Mauro Icardi è crollato a terra, iniziando a toccarsi il ginocchio. Vano il suo tentativo di rialzarsi, tanto che è dovuto intervenire lo staffo medico del club turco per soccorrerlo e portarlo fuori dal campo in barella, tra le lacrime disperate del calciatore argentino. L’ex capitano interista si è poi sottoposto agli esami clinici del caso, e il responso degli stessi è stato chiarissimo, come confermato dal comunicato ufficiale del club.

L’annuncio della società

“Al nostro calciatore Mauro Icardi, infortunatosi nella partita contro il Tottenham nella quarta settimana di UEFA Europa League, è stata diagnosticata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e un danno al menisco”. Questo il comunicato ufficiale del Galatasaray.

Per il bomber argentino dunque, che come abbiamo visto dovrà operarsi a breve, la stagione è ormai finita. La speranza sua e anche del club turco, è che possa tornare quanto prima in condizione, e rimettersi in forma.