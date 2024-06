Mister, me lo mandi in prestito? Chiama Ancelotti e prova a farsi mandare Arda Guler | Pazzesco in Serie A

Arda Guler sponsorizzato in Serie A da Ancelotti. Il Real Madrid lo manda in Italia a farsi le ossa.

Dopo un anno non proprio sotto le luci dei riflettori al Real Madrid, con la quale maglia però è riuscito a mettere a segno ben 6 gol in stagione su 6 tiri effettuati verso la porta, Arda Guler sta provando a prendersi la scena almeno in nazionale. Con il gol contro la Georgia con la sua Turchia il giovanissimo ex Fenerbache sembra essere definitivamente esploso, ed essere tornato a fare gola a molti sul mercato.

A Madrid però lo spazio potrebbe essere, exploit all’Europeo a parte, ancora meno dello scorso anno. Considerato l’arrivo di Hendrick e Mbappé infatti, i posti in attacco, ma anche sulla trequarti, sono finiti ancora prima di iniziare la stagione (qualcuno ha addirittura messo in dubbio la leadership di Rodrygo).

Ecco perché il ragazzo potrebbe guardarsi intorno in estate, a bocce ferme, e una volta tornato a Madrid valutare un trasferimento. Dal canto suo il Real potrebbe mandarlo all’estero, per fargli fare le ossa e poi richiamarlo a Madrid una volta pronto per il grande passo.

Arda Guler in Serie A

E una delle possibilità riguarda proprio la Serie A. Il classe 2005 ha estimatori in Italia, e una delle squadre più interessate serberebbe il Milan. I buoni rapporti con il Real Madrid, e con Ancelotti, del resto metterebbero i rossoneri su una corsia preferenziale, e anche il ragazzo aveva già fatto sapere di gradire la destinazione.

Ma non sarà facile convincere il Real Madrid. Già lo scorso anno il Milan era volato a Istanbul per trattare con la famiglia del giocatore, poi la trattativa si incagliò sul più bello, avvicinando l’allora 18enne a Madrid. Ma a un anno di distanza ecco la formula con cui il Milan potrebbe portare in Italia il talento turco.

Mission impossible per Arda Guler

La sensazione è che, secondo quanto emerso in queste ore, il Milan rimanga alla finestra per Arda Guler ma che l’operazione sia più complicata del previsto. Nelle scorse settimane infatti diversi osservatori avevano ipotizzato una sorta di operazione alla Brahim Diaz, ma i blancos non sarebbero propensi ad accettare tale formula.

Le opzioni per il Real Madrid rimangono due: inserire gradualmente il prossimo anno Guler in prima squadra, con il rischio di non vederlo mai in campo per la troppa concorrenza, o mandarlo a malincuore all’estero per farlo crescere, tenendosi la porta aperta per una futura ricompra. Il Milan, in tutto questo, attende, fiducioso anche dei buoni rapporti tra le due società.