Da Brescia: Cellino pensa a Mancuso per l’attacco. Sul giocatore anche due squadre di B

Leonardo Mancuso ritornerà al Monza dopo la stagione in prestito al Palermo. I rosanero hanno deciso di non esercitare il diritto di riscatto per acquistare a titolo definitivo l’ex giocatore dell’Empoli. L’attaccante, però, non rientra nei progetti dei brianzoli, motivo per il quale si opterà per un’altra cessione. Mancuso piace molto al Brescia, ma occhio anche alla Sampdoria e allo Spezia, seppur per quest’ultimo club c’è un problema legato all’ingaggio importante che il duttile attaccante percepisce. A riportarlo è Bresciaingol.it.

